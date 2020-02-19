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نقيب العاملين بالنظافة: تفعيل عقود المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:33 م
نقيب العاملين بالنظافة: تفعيل عقود المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة المهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة
كتبت آية دعبس

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قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة، إن المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، سيشعرون بالجهد المبذول لإعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، فور بدء تفعيل عقود تنفيذ الخدمة قريبا، لشركات وطنيه كبيرة متخصصة.
 
وأضاف حسن، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الأربعاء، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بذل جهدا كبير، فى إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، وتحمله مسئولية ملف المخلفات، مشيرا إلى أنه أنشأ الوحدة المركزية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، لبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى، فى إنشاء المناولات الوسيطة والخلايا الخاصة بالدفن الصحى والتخلص الآمن للمخلفات.
 
وأوضح النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، أن إعداد البنية التحتية تتضمن إنشاء خطوط التدوير الجديدة بالتكنولوجيا الألمانية، مثل ما شهدته محافظة المنوفية بمصنع أبو خريطة، مشيرا إلى أنه تم افتتاحه مؤخرا تجريبيا، وإعداد الدراسات الخاصة بآلية تحصيل رسوم النظافة.
 
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد عقدت اجتماعا مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لبحث الموقف الحالى لعملية إجراء الدراسات والإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وخاصة الجزء المتعلق بالمدافن الصحية للتخلص النهائي من المخلفات، لوضع جدول زمني واضح للانتهاء من المراجعات اللازمة لتصميمات المدافن الصحية المقرر إقامتها وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل والوقوف على الإجراءات المطلوبة للإسراع فى عملية البدء بالتنفيذ، وذلك ضمن مهام وزارة البيئة فى الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لوضعها حيز التنفيذ، و بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص الاعداد والتنفيذ للبنية التحتية الخاصة بالمنظومة الجديدة. 
 

نقابة الزبالين

منظومة النظافة

منظومة المخلفات الجديدة

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