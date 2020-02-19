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منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تؤكد أهمية دور التكنولوجيا فى مكافحة الفساد

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:22 م
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تؤكد أهمية دور التكنولوجيا فى مكافحة الفساد محاربة الفساد
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اختتم الاجتماع التحضيري الأول للمنتدى الاقتصادي والبيئي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أعماله اليوم في فيينا حيث أكد على أهمية دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد وركز على مكافحة هذه الآفة من خلال تحسين فهم كيفية تأثير التكنولوجيات الجديدة على التنمية والاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكدت المنظمة الأوروبية (مقرها فيينا) ـ في بيان اليوم الأربعاء – أنه إذا نجحت الحكومات في منع الفساد ومكافحته فستحقق النجاح في مواجهة العديد من التحديات الأخرى مثل الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار وانعدام الثقة في المؤسسات والتدهور البيئي وتغير المناخ.
ونوه البيان إلى قول الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي توماس جريمنجر إنه من الضروري معالجة العلاقة بين التكنولوجيا والأمن حيث تشهد مجتمعاتنا واقتصاداتنا تغيرًا تكنولوجيًا سريعًا وتحوليًا لا يزال يتزايد بسرعة..مشيرا إلى الآثار بعيدة المدى للثورة الرقمية..مؤكدا أهمية تطوير حوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين وإيجاد طرق لمنع الممارسات الفاسدة .
وناقش ما يقرب من 200 خبير وممثل للدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمجتمعات التجارية والأكاديمية والمجتمع المدني، فوائد الرقمنة وسبل زيادة الشفافية والابتكار في الحكم الرشيد ومنع الفساد ومكافحته.
ولفت رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إيغلي حساني إلى أن مكافحة الفساد هي واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في مجتمعاتنا وإحدى الأولويات الرئيسة للرئاسة الألبانية لعام 2020. 

منظمة الأمن

فيينا

التكنولوجيا

الفساد

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