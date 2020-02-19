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لقى ستة أشخاص مصرعهم فى هجمات جديدة اليوم، استهدفت قرية ييمبيلا، التى تقع وسط شمال بوركينا فاسو، وأفادت مصادر محلية أن هذا الهجوم الذى وقع من طرف جماعات مسلحة، خلف أيضاً عدداً من المصابين، يذكر أن الهجمات المسلحة فى بوركينا فاسو كانت قد أسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل، ونزوح أكثر من 600 ألف شخص منذ 2015م.

يذكرأن، أعلنت السلطات فى بوركينا فاسو، الاثنين، مقتل 24 شخصا وإصابة عشرة آخرين فى هجوم لمسلحين على كنيسة ببلدية بوندورى، وقال عمدة البلدية سيهانرى أوسانجولا بريجادى- وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية- إن قرابة 20 مسلحا فتحوا النيران على المواطنين قرب الكنيسة الكائنة بقرية (بانسي)، ونهبوا عددا من المحال القريبة، واختطفوا ثلاثة أشخاص أجبروهم على مساعدتهم في نقل المسروقات، لافتا إلى أن قس الكنيسة بين القتلى.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول أمني قوله إن المسلحين أضرموا النيران في الكنيسة بعدما فتحوا النيران على مواطنين مسلمين ومسيحيين.

يذكر أن أكثر من 1300 مدني لقوا مصرعهم في هجمات مسلحة في بوركينا فاسو، العام الماضي، فيما تسبب انعدام الأمن في تفاقم الأزمة الإنسانية إذ نزح أكثر من 760 ألف شخص داخليا بسبب الصراعات. وكان حاكم منطقة الساحل فى بوركينا فاسو الكولونيل سالفو كابوريه كشف، عن العثور على 5 جثث، بينها جثتا قس ونجله، بشمال البلاد، وقال الكولونيل كابوريه فى بيان ـ أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، السبت، إن جماعة إرهابية اقتحمت مدينة سيبا فى إقليم ياهجا وهاجمت منزلين الثلاثاء الماضى، ما أدى إلى مقتل شخص واحد واختطاف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى.

وأضاف، أن قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث أسفرت عن العثور على جثتيى الخميس الماضى ، فيما عثرت على جثث للمخطوفين الخمسة الآخرين.

كما شهدت قرية لامدامول فى وقت سابق خلال الشهر الجارى، مقتل 20 مدنيا فى هجوم فى القرية التابعة لمقاطعة سينو فى شمال البلاد.

وقال مصدر أمنى فى بوركينا فاسو، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الأحد ، إن مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا.

وتشهد بوركينا فاسو، المحاذية لمالى والنيجر، هجمات منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل .. وأفادت الأمم المتحدة أن الهجمات فى مالى والنيجر وبوركينا أسفرت عن أربعة آلاف قتيل فى 2019، وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع فرار 600 ألف شخص من أعمال العنف.

و قالت الحكومة فى بوركينا فاسو، إن 39 شخصا قتلوا فى هجوم وصفته بأنه إرهابى على قرية فى إقليم سوم بشمال البلاد.

يأتى ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 36 مدنيا على يد متشددين مسلحين فى إطار موجة من العنف فى الدولة الواقعة بغرب أفريقيا والتى حصدت أرواح مئات الأشخاص وأجبرت قرابة مليون على الفرار من منازلهم.