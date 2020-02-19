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مقتل سائق على يد 4 من زملائه بسبب خلافات على أولوية التحميل بموقف ميت غمر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:41 م
مقتل سائق على يد 4 من زملائه بسبب خلافات على أولوية التحميل بموقف ميت غمر جثة - ارشيفية
فريق المحافظات

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لقي سائق ميكروباص بقرية دنديط ميت غمر الدقهلية، مصرعه على يد زميل له إثر خلاف بينهما على أولوية التحميل، فنشبت مشادة بينهم وتطورت لمشاجرة.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا إلى مأمور مركز ميت غمر، بوصول مجموعة من السائقين إلى مستشفي ميت غمر حاملين زميلهم وكان في حالة سيئة وبعد لحظات فارق الحياة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال زوجة المجني عليه اتهمت بعض السائقين بالتسبب فى قتله.

وكشفت التحريات أن بدأ الأمر حال قيام المجني عليه بالوقوف فى دوره لتحميل الركاب واختلف مع زميليه من السائقين بالموقف ودارت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدى ليستعين طرف المشاجرة بأحد أقاربة ليفقد المجنى عليه محمد الوعى ويسقط في حالة سيئة.

واتهمت زوجه محمد ف. ع. لثلاثة من السائقين وعامل بضرب المجني عليه ليلقي مصرعه إثر إصابته بكدمه بالأنف واضطراب بدرجة الوعى وتم القاء القبض على كلا من كريم ر. 27  سنة سائق، وأحمد 32  سنة سائق، وعبد الرحمن 20 سنة عامل، ومحمد 29  سنة سائق، مقيمون بقرية دنديط بمركز ميت غمر عقب ضربهم للقتيل في موقف سيارات دنديط ببندر ميت غمر لخلافات بينهم على أولوية تحميل الركاب، وحرر محضر بالواقعة، وعرض التمهين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز ميت غمر

قتيل ميت غمر

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