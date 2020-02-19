مطار هيثرو فى لندن يعلق بعض الرحلات بسبب طائرة تسد مدرجا

رويترز

أفاد موقع إير ليف الإلكترونى الإخبارى أن مطار هيثرو فى لندن أوقف بعض الرحلات لأن طائرة تسد أحد مدارجه. وذكر الموقع الإلكترونى "أُوقفت عمليات إقلاع فى لندن هيثرو... تسد طائرة المدرج 27 آر" فى المطار.

وأحجمت متحدثة باسم مطار هيثرو عن التعليق.