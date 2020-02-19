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الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:51 م
خالد صلاح
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مطار هيثرو فى لندن يعلق بعض الرحلات بسبب طائرة تسد مدرجا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:19 م
مطار هيثرو فى لندن يعلق بعض الرحلات بسبب طائرة تسد مدرجا مطار هيثرو
رويترز

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أفاد موقع إير ليف الإلكترونى الإخبارى أن مطار هيثرو فى لندن أوقف بعض الرحلات لأن طائرة تسد أحد مدارجه. وذكر الموقع الإلكترونى "أُوقفت عمليات إقلاع فى لندن هيثرو... تسد طائرة المدرج 27 آر" فى المطار.

وأحجمت متحدثة باسم مطار هيثرو عن التعليق.

 

 

 


لندن

بريطانيا

مطار هيثرو

توقف الرحلات بمطار هيثرو

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