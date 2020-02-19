مطار القاهرة يستقبل الطائرة الثانية لمصر للطيران من طراز الإيرباص A320 neo ..صور

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء ، ثاني طائرات مصرللطيران الجديدة بحروف تسجيل Su-GFK من طراز إيرباص A320neo ،قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصرللطيران والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب".

وحرصت سلطات مطار القاهرة على استقبال طائرة مصر للطيران الجديدة برش المياه على الطائرة، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران.

الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت و خاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الأخبارية و الرياضية و غيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلاً عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعداً في الدرجة السياحية .