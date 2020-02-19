مصرع ربة منزل عقب إصابتها بحروق أثناء إعداد الطعام بأخميم سوهاج

سوهاج محمودمقبول

لقيت ربة منزل فى بداية العقد الخامسمن العمر تقيم بناحية قرية الديابات دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج مصرعها عقب إصابتها بحروق متفرقة بالجسم على إثر أمتداد النيران لملابسها من موقد البوتاجاز أثناء قيامها بإعداد الطعام بالمنزل.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوفاة ربة منزل على إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز بوصول المدعوة سميره ا ا ع 42 سنة ربة منزل وتقيم بناحية الديابات دائرة المركز إلى مستشفى أخميم المركزى جثة هامدة أثر إصابتها حروق متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيقها المدعو علي ا ا ع 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقته المذكورة بإعداد الطعام بالمنزل إمتدت النيران لملابسها من موقد البوتاجاز مما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتنش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة والتى تولت التحقيق قررت إنتداب الطبيب الشرعى والتصريح بالدفن عقب صدور التقرير الخاص بالصفة التشريحية.

واستقبل مستشفى سوهاج العام قبل ذلك 4 أطفال من أسرة واحدة مصابات بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول وجبة طعام فاسدة بالمنزل، وتم حجزهن داخل قسم الاستقبال لتلقى العلاج والحالة العامة للجميع مستقرة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا يفيد بوصول 4 أطفال من أسرة واحدة مصابات بحالة تسمم عقب تناول الأطفال جميعا وجبة غذائية منزلية فاسدة.