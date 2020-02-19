مدير مدرسة "فيديو الراقصة": سنعمل إداريين تنفيذا للعقوبة

المنوفية -محمد فتحى

أكد هشام إمام مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صاحبة واقعة مشاهدة فيديو لراقصة على السبورة الذكية للفصل أثناء اليوم الدراسى، أن ما حدث فى تلك الواقعة يوم الأحد الماضى عقب الانتهاء من الحصة الخامسة وأثناء البريك بين الحصص، سمع أحد المشرفين فى اليوم الدراسى صوت أغانى داخل أحد فصول الصف الثانى الثانوى وعلى الفور قمنا بدخول الفصل وتم ضبط الطالب المتسبب فى تلك الواقعة ويدعى بكر عادل.

وتابع مدير المدرسة، أنه تم التأكد من قبل ذلك عن طريق الكاميرات والتحرى حول الواقعة وتم عمل محضر إثبات حالة وتم إرساله إلى الإدارة التعليمية لاتخاذ اللازمة تجاه الطالب، وتم ضبط الطلاب الموجودين جميعا بالفصل وتم فصلهم 3 أيام من قبل لجنة الحماية بالمدرسة .

وأضاف مدير مدرسة الفاروق الثانوية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أننا عقب تداول الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى قامت الإدارة بعمل تحقيق واستبعادى أنا و5 من المعلمين، وسوف نقوم بالحضور من الغد فى الإدارة التعليمية طبقا للتعليمات.

وأشار مدير المدرسة، إلى أن ما حدث خطأ وارد وممكن حدوثه فى أى مدرسة وذلك لأنه نظام جديد لم يعتاد عليه الطالب من قبل ذلك، مؤكدًا أن النظام الجديد أثبت كفاءة عالية والدليل على ذلك حضور الطلاب بكثرة فى المدارس وشكاوى مدرسى الدروس الخصوصية وأصحاب سناتر الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن النظام الجديد أصبح أزمة لمدرسى الدروس الخصوصية ويحارب منهم.

وطالب مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظةالمنوفية، المسؤولين بوزارة التربة والتعليم بحماية ذلك النظام بوضع آليات لا تسمح بتشغيل غير المنهج نهائيا.

وأكد أنه توجه إلى النيابة العامة اليوم وتم سؤالنا عن الواقعة وتم ذكر ما شاهدناه تفصليا ومازالت التحقيقات مستمرة وسوف يأخذ المخطئ عقابه.

يذكر أن معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، أكد أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، بناء على توجيهات من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله .

وأضاف أنه تم استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالب 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية .

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق.