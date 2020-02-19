محافظ جنوب سيناء يستقبل السفير البريطاني ويتفقد أعمال تطوير طريق نويبع

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ جيفرى ادامز السفير البريطانى بالقاهرة والسيدة حرمة وذلك على هامش زيارتهم لمدينة السلام، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين مصر وبريطانيا على المستوى الرسمى والشعبى وتناول اللقاء مجالات التعاون على رأسها المجال السياحى والتعليم.

ووجه المحافظ الشكر للسفير على هذه الزيارة الهامة خاصة بعد قرار عودة الرحلات السياحية البريطانية لشرم الشيخ، واشاد السفير بالتعاون المثمر والبناء بين السلطات المصرية والانجليزية على كافة المستويات والتى ادت بثمارها فى عودة الرحلات السياحية

كما اشار السفير إلى تفاؤله بمضاعفة تلك الرحلات ونموها وتطورها خلال الفترة القادمة عن طريق عودة عدد من الشركات السياحية الانجليزية العالمية الى تسيير رحلاتها الى شرم الشيخ فى القريب العاجل اضافة للشركات القائمة

وقدم المحافظ الشكر على جهود السفير فى هذا المجال مما اثمر على بناء جدار من الثقة المتبادلة بين الجانبين كما قام المحافظ بتقديم دعوة مفتوحة للسفير البريطانى للحضور والمشاركة فى المناسبات القومية الكبرى التى تقام بمدن المحافظة السياحية للتقارب وزيادة التفاعل والتعاون بين البلدين وعلى رأس هذه المناسبات العيد القومى للمحافظة بمدينة طابا فى مارس المقبل والمؤتمر السنوى للتسامح الدينى بمدينة سانت كاترين ، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة تقديرا لة وكذا عدد من الهدايا التذكارية الخاصة بالفلكلور والصناعات البدوية الخاصة بالمحافظة

كما قام المحافظ اليوم بجولة تفقدية بمرافقة ممثلي الجهاز التنفيذي والشعبي ومشايخ وعواقل جنوب سيناء لمدينة نويبع في اطار استعداد محافظة جنوب سيناء للاحتفال بالذكري الـ 31 لاسترداد طابا حيث أولي محافظ جنوب سيناء الخدمات التي تمس الاهالي مباشرة اولوية قصوي لتكون ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة 19 مارس 2020 حيث تفقد المرحلة الثالثة من اعمال تطوير طريق نويبع / دهب بطول 27 كم اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذ شركة النيل العامة لانشاء الطرق بتكلفة 166 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ المرحلة الثانية من اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة لمسافة 25 كم تبدأ من كمين دهب اتجاه نويبع اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتكلفة 37 مليون جنيه سيتم الانتهاء منه اواخر مارس 2020 وذلك لتقليل الحوادث ومخاطر الطريق ويساعد في سيولة وتسير ويسر الحركة علي هذا الطريق عبر مدينة دهب ونويبع

كما تفقد المحافظ اعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة 15 الف م3/ يوم حيث سيتم الانتهاء منها في نهاية عام 2020 لحل مشكلة مياه الشرب بنويبع نهائيا وتوفير مياه الشرب بصفة دائمة ودفع عجلة التنمية.

كما قام المحافظ خلال جولته بتفقد اعمال رفع كفاءة لاحد الفنادق السياحية بمدينة نويبع كمرحلة اولي بعدد 130 غرفة ومن المتوقع ان يصل عدد الغرف الي 550 غرفة والفندق يستعد لاستقبال الوفود السياحية كبداية في تدفق الحركة السياحية بنويبع

كما تفقد المحافظ ايضا عدد 2 ملعب خماسي بالنجيل الصناعي والاضاءة الليلية وفي نهاية جولته قام محافظ جنوب سيناء بتفقد مسجد السلام بمنطقة الشاليهات بنويبع والذي سيتم افتتاحه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.