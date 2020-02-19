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متشددون صوماليون قتلوا 12 جنديا فى هجوم على قاعدة عسكرية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:26 م
متشددون صوماليون قتلوا 12 جنديا فى هجوم على قاعدة عسكرية حركة الشباب الصومالية
مقديشو (رويترز)

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قال مسئولون إن متشددى حركة الشباب، قتلوا ما لا يقل عن 12 جنديا صوماليا واستولوا لفترة وجيزة على قاعدة عسكرية فى جنوب غرب العاصمة اليوم الأربعاء فى تطور يسلط الضوء على قدرة الحركة على شن هجمات رغم هجوم للحكومة.

وقالت الشرطة إن انتحاريا فجر نفسه عند قاعدة عيل سلينى قبل أن يقتحمها مسلحون ويستولون عليها لفترة وجيزة. واستعاد الجيش السيطرة على القاعدة بعد وصول تعزيزات.

وقال ضابط الشرطة نور أحمد من مدينة أفجويى فى محافظة شبيلى السفلى "استولوا على القاعدة وأخذوا أسلحة وذخيرة، شمل ذلك بنادق مضادة للطائرات مثبتة فوق سيارات مكشوفة".

وقال ضابط الجيش إسماعيل على إن 12 جنديا قتلوا وأصيب قائد القاعدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية فى الحركة لرويترز "سيطرنا على القاعدة. أخذنا سيارتين مكشوفتين مزودتين ببنادق مضادة للطائرات. دمرنا أربع سيارات أخرى للجيش".

وقال إن المهاجمين قتلوا 15 جنديا، وتقاتل حركة الشباب الحكومية الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات من أجل فرض رؤيتها المتشددة للشريعة .

وتعيش الدولة الواقعة فى القرن الأفريقى فى حرب أهلية منذ 1991 حين أطاح أمراء الحرب بديكتاتور حاكم لكنهم انقلبوا على بعضهم البعض بعد ذلك.

 

 


متشددون صوماليون

الصومال

أخبار الصومال

مقتل 12 جنديا

هجوم على قاعدة عسكرية

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