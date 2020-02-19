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متحدث النواب : المجلس أصدر تشريعات لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:08 م
متحدث النواب : المجلس أصدر تشريعات لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن مجلس النواب منذ انعقاده في العام 2016، أسرع في إصدار عدد من التشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجلس عندما شعر بأن هناك حاجة لطمأنة المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، أصدر قوانين، مثل قانون الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون تيسيير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح حسب الله، أن المجلس يسير في الاتجاه المواكب الذي تقوده القيادة السياسية لدفع عجلة الاستثمار وبناء دولة اقتصادية قوية تجذب المستثمرين من الداخل والخارج في إطار استثمار آمن.

وخاطب المتحدث باسم مجلس النواب المستثمرين حول العالم قائلا: "مصر أصبحت بيئة تشريعية أمنة وبيئة اقتصادية واعدة تستطيع أن تستثمر فيها أموالك بشكل آمن يحقق لك الربح طالما أنك جاد".

 


مجلس النواب

البرلمان

المستثمرين

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