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لبنان تدعو 8 شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية بشأن الدين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:10 ص
لبنان تدعو 8 شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية بشأن الدين حسان دياب رئيس الوزراء اللبنانى
رويترز

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قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن لبنان ستدعو ثمانى شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراستها خيارات بشأن الدين، مؤكدا أن الدعوة لتقديم عروض لا تعنى أن لبنان قرر إعادة هيكلة الديون، "لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات".

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس، إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية .

وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان، وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام".

وقال رايس، إن لبنان لم يطلب أى مساعدة مالية من صندوق النقد الدولى.
 
كان وزير الصناعة اللبنانى عماد حب الله، أكد أن الوضع المالى والاقتصادى والنقدى المتدهور، الذى يشهده لبنان، يتطلب اتخاذ كافة السبل نحو رفع مستوى الإنتاجية والصناعة فى البلاد، وقال الوزير حب الله إن الصناعة اللبنانية جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية فى الخارج والداخل، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى تشجيع الصناعة الوطنية، مضيفا: "الإنتاج اللبنانى يضاهى الإنتاج الأجنبى من حيث الجودة، الأمر الذى يجب أن يعطيه الأفضلية فى خيار المستهلكين".
 

 


لبنان

ديون لبنان

صندوق النقد الدولى

الحكومة اللبنانية

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