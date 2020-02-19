لبنان تدعو 8 شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية بشأن الدين

رويترز

قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن لبنان ستدعو ثمانى شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراستها خيارات بشأن الدين، مؤكدا أن الدعوة لتقديم عروض لا تعنى أن لبنان قرر إعادة هيكلة الديون، "لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات".

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس، إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية .

وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان، وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام".

وقال رايس، إن لبنان لم يطلب أى مساعدة مالية من صندوق النقد الدولى.