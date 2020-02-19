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قوافل جامعة القناة تعالج 655 حالة بيطرية بالمجان بعين غصين بالإسماعيلية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:44 م
قوافل جامعة القناة تعالج 655 حالة بيطرية بالمجان بعين غصين بالإسماعيلية قافلة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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نظمت إدارة القوافل بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس، اليوم قافلة إصحاح بيئى للطب البيطرى والإرشاد الزراعى التى انطلقت إلى قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية. 

تأتى القوافل تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة، وإشراف عام الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم الكشف وصرف أدوية لـ 655 حالة بيطرية بالمجان من أغنام وأبقار ودواجن وحمام حمير. 

وعن الإرشاد الزراعى تم حل مشاكل المزارعين من وجود مشاكل فى أشجار المانجو من عفن هبابى والسوادة فى الفاصوليا وأعفان البرسيم والعنكبوت الأحمر فى الفرولة وتم التوصية بعمل برنامج للتسميد والرى والوقاية والاهتمام برش المغذيات ومنشطات التزهير والعقد وتم توزيع المبيدات الزراعية المنصرفة مجانًا من قبل الجامعة على المزارعين وأشرف على القافلة عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئة ووفاء أمام مدير إدارة القوافل.

من ناحية أخرى وقعت اليوم الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس مع الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير برتوكول تعاون مشترك بين الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالجامعة

وتناول البرتوكول المنح الخاصة بطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وشهد التوقيع الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والدكتور إبراهيم فارس، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة والدكتور محمد سعد زغلول، عميد كلية العلوم والدكتور أحمد فؤاد، وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لشئون التعليم والطلاب.

فى سياق آخر أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس أن وحدة التصنيف الدولى للجامعات أعلنت  حصول الجامعة على الترتيب 109 على جامعات دول الاقتصادات الناشئة، وذلك ضمن تصنيفات التايمز للتعليم العالى للاقتصاديات الناشئة الجامعات، وبذلك تتقدم الجامعة عن العام الماضى، والذى ظهرت فية الجامعة  بترتيب 251 من  300

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، إن تصنيف تايمز لجامعات دول الاقتصادات الناشئة يتم على نفس مؤشرات الأداء الـ 13 التى يتم استخدامها فى التصنيف العالمى للجامعات – والتى  تتضمن البحث العلمى والتدريس ومعدل الإستشهاد البحثى والتعاون الدولى والدخل من الصناعة - ولكن يتم إعادة معايرتها لتعكس أولويات التطوير للجامعات فى الاقتصادات الناشئة

 

 

 

 


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الاسماعيلية

اخبار الاسماعيليه

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قريه عين غصين

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