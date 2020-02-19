قوافل الخير من الداخلية تصل الصعيد وسيناء.. والأهالى: شكرا يا ريس ..فيديو

كتب محمود عبد الراضي

" شكراً يا ريس"، بهذه الكلمات عبرت السيدات عن شكرهن للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيه مجموعة من القوافل الغذائية والعلاجية للقرى بعدة محافظات.

وواصلت وزارة الداخلية دورها الإنسانى فى مساعدة البسطاء من المواطنين ومد يد العون لهم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ووجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية إلى محافظات أسيوط، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء، فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .

وأوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية إستهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات ( أسيوط، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.

وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان .. وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم إستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق، ولقي ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

المبادرات الإنسانية تشمل إيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن وذوي الإعاقة بمنازلهم، حتى لا يتكبدوا أي عناء أو مشقة.

هذه التحركات الإنسانية من وزارة الداخلية يقابلها استحسان من المواطنين في كافة المواقع الشرطية، الذين أعربوا عن تقديرهم للوزارة وعلى رأسها اللواء محمود توفيق، لإهتمامهم المستمر بالمواطن وتخفيف العبء عن كاهله.