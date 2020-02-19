وأضاف "طالبنا بوضع حل للخروقات الأمنية المتكررة، وحذرنا من عدم اتخاذ إجراء جدي بشأن الملف الأمني في المحافظة"، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤوليتها في إطار حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لاسيما في مناطق الأطراف جنوب، وجنوب غرب كركوك.

وأكد أن الكثير من المناطق لا تتواجد فيها قوات أمنية بالشكل الكافي، مقارنة بحجم المساحة الكبيرة التي تتكرر فيها الخروقات، مستنكرًا من عدم التعامل مع الملف الأمني والهجمات المتكررة لداعش الارهابي في مناطق بكركوك.