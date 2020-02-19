بغداد (أ ش أ)

أعلن الاتحاد الوطنى الكردستانى، مقتل وإصابة 7 أكراد بهجوم في كركوك، داعيًا إلى إعادة النظر فى عدد القوات الأمنية المتواجدة في المناطق الهشة، وأكد الاتحاد - فى بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 7 أكراد إثر هجوم إرهابي في قرية "چخماخة" الكردية بمحافظة كركوك، محملًا الحكومة الاتحادية مسؤولية الحادث.

وأضاف "طالبنا بوضع حل للخروقات الأمنية المتكررة، وحذرنا من عدم اتخاذ إجراء جدي بشأن الملف الأمني في المحافظة"، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤوليتها في إطار حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لاسيما في مناطق الأطراف جنوب، وجنوب غرب كركوك. وأكد أن الكثير من المناطق لا تتواجد فيها قوات أمنية بالشكل الكافي، مقارنة بحجم المساحة الكبيرة التي تتكرر فيها الخروقات، مستنكرًا من عدم التعامل مع الملف الأمني والهجمات المتكررة لداعش الارهابي في مناطق بكركوك.

وكان مصدر أمنى عراقى، أعلن أن قوات الأمن ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب قاعدة "كيوان" بمحافظة كركوك.

وأوضح المصدر الأمني، فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" الخميس الماضى، إن الصاروخ الذى سقط منذ قليل على تلك القاعدة التى تستضيف جنود أمريكيين من نوع "كاتيوشا ".