غلق أكاديميات التدريب على خدمات التمريض الغير مرخصة ببنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على غلق الأكاديميات الغير المرخصة والتى تعمل بشكل غير قانوني في مجال التدريب على الخدمات التمريضية، وذلك ضمن خطة المحافظة لحصر الأكاديميات غير القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدها فى إطار خطة متكاملة لمواجهة تحديات القطاع الصحى.

وأشار بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء إلى أن اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد قاد لجنة متابعة مختصة لمتابعة بعض المستشفيات الخاصة والأكاديميات للتأكد من توافر الخدمة الصحية والالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الجولات الميدانية لتفقد المنشأت الصحية المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وأوجه القصور لتلافيها.

وحذرت محافظة بني سويف من التعامل مع الأكاديميات والمراكز العلمية غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني في مجال التدريب على الخدمات التمريضية، إذ تقوم بتخريج عناصر غير مؤهلة طبيًا وفنيًا للعمل في مجال التمريض" تحت عدة مسميات" مساعد تمريض وجليس مسن "،وما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سلبية على مستوى الخدمة وصحة وسلامة المرضى، فضلًا عن الاشكاليات القانونية المترتبة عن عدم اعتراف النقابات المعنية بهؤلاء المتدربين، وعدم قيدهم في النقابة.

وأهابت المحافظة بالشباب توخي الحذر والاستعلام عن مدى قانونية تلك الكيانات واستيفاؤها لتراخيص معتمدة (فنيا وإداريا) قبل التعامل معها، مؤكدة قيامها بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأكاديميات المخالفة وغير المعتمدة من جهة الاختصاص الفنية، وذلك وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف في أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة، بحصر هذه الأكاديميات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلقها، مع مخاطبة وزارة القوى العاملة بأبعاد المشكلة على الخدمة الصحية، خاصة وأن خريجي تلك الكيانات غير مؤهلين للعمل في مهنة تتعلق بصحة وسلامة المواطن، وذلك لاتخاذ ما يلزم بمنع إصدار ترخيص مزاولة للمهنة أو تحت أي مسمى آخر لخريجي هذا النوع من الأكاديميات المخالفة.