ضبط 68 طن زبدة وأجبان منتهية الصلاحية بالبحيرة و2 طن فول بدون فواتير بأسيوط

أسيوط –ضحا صالح

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الاسواق والمحلات لمنع بيع وتداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، مشددا على التأكد من الاشتراطات الصحية للمنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين حملة مكبرة بمركز ومدينة دمنهور .

و أسفرت تلك الحملة عن ضبط كميه قدرها 59 طن من الزبدة البقري منتهية الصلاحية وكذلك كميه قدرها 9 طن أجبان منتهية الصلاحية عباره وذلك داخل ثلاجة حفظ مواد غذائيه غير مرخصة بدمنهور وجاهزة للتوزيع بعد وضع استيكارات جديدة عليها

كما تم ضبط مصنع اسمدة زراعية غير مرخص والتحفظ علي كمية قدرها 15 طن من الاسمدة الغير مطابقة للمواصفات والتحفظ علي مواد خام، وضبط كمية قدرها 400 شيكارة اسمدة زراعية مدعمة وذلك لتجميعها من السوق السوداء بغرض اعادة البيع للتربح والكسب الغير مشروع.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وفى أسيوط ، أكد اللواء المحافظ عصام سعد أهمية تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة قرى ونجوع المحافظة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة على المواطنين لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية والتموين لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمستودعات لمنع تهريب وتسريب السلع المدعمة لضمان حصول المواطنين على كامل الدعم المخصص لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط وتلبية احتياجاته.

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع الإدارات التموينية لشن حملات مفاجئة على السواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر السلع الاساسية للمواطنين ومحاربة الغش التجاري تم التنسيق مع إدارة تموين البدارى برئاسة عصمت تركي شاهين مدير الادارة وشن حملات تموينية خلال اليومين الماضيين أسفرت الحملات عن تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة منها ضبط 2000 كجم فول مستورد ولا يمتلك حائزها فواتير كما تم ضبط عدد 10 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم مخصص للمخابز قبل بيعها في السوق السوداء وعدد 69 مخالفة لعدد من المخابز تنوعت بين نقص وزن ومواصفات ونظافة وتحرير مخالفات لغلق مستودع بوتجاز وبدال تمويني فى مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى المنيا، وفى المنيا ، نظمت مديرية التموين ، اليوم، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري ، حملة تفتيشية لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 53مخالفة تموينية ، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير49 مخالفة تموينية منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و11محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضراً عدم وجود ميزان حساس بالإضافة إلى 14مخالفة تموينية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير4 مخالفات تموينية منها محضراً لبيع سلع مجهولة المصدر ومحضراً بدون ترخيص ومحضراً لمواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلي محضر أخر متنوع.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .



حملات تموينية بالبداري



حملات تموينية بالبداري



حملات تموينية بالبداري



حملات تموينية بالبداري



حملات تموينية بالبداري



حملات تموينية بالبداري

نظمت مديرية التموين بالمنيا، اليوم، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري ، حملة تفتيشية لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق. قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 53مخالفة تموينية ، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير49 مخالفة تموينية منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و11محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضراً عدم وجود ميزان حساس بالإضافة إلى 14مخالفة تموينية أخرى متنوعة. وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير4 مخالفات تموينية منها محضراً لبيع سلع مجهولة المصدر ومحضراً بدون ترخيص ومحضراً لمواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلي محضر أخر متنوع. وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .