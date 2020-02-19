ضبط مرتكبى واقعة خطف مشغولات ذهبية من صائغ بالشارع فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على شخصين قاما باختطاف شنطة بلاستيكية من يد صاحب محل مصوغات ذهبية أثناء تواجده بالشارع وبداخلها كمية من المشغولات الذهبية بلغت ما يقرب من 350 جراما تقريبا.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتقدم صاحب محل مصوغات ذهبية، 60 سنة، ومقيم بندر البلينا ببلاغ أفاد فيه أنه حال سيره بدائرة المركز فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية خطفا شنطة بلاستيك من يده بها كمية مصوغات ذهبية وفرا هاربين ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج والذى كلف بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيه نظرا لما تمثله الواقعة من خطر على الأمن العام.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقد إبراهيم الشحات مفتش مباحث مركز شرطة البلينا وتم تكليف الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز ومعاونيه باستكمال التحريات ووضع خطة بحث للقبض على الجناة .

وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة: عاطل 36 سنة، وعامل 33 سنة، لهم معلومات جنائية، ومقيمان بندر البلينا دائرة المركز، وعامل 45 عاما، سابق اتهامه فى 8 قضايا سرقة بالإكراه وسلاح وسرقة وبلطجة وإتلاف وضرب، ومقيم مركز القوصية أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بعدد من المأموريات بالاشتراك وفرع الأمن العام وأمن أسيوط أسفرت عن ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا باتفاقهم على قيام المتهمين الأول والثانى بسرقة المصوغات الذهبية من المجنى عليه، وقيام المتهم الثالث بالتصرف فيها بالبيع لأحد عملائه.

وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته 19 ألفا و500 جنيه من حصيلة بيع المسروقات، وأقر ببيعه المصوغات الذهبية المستولى عليها لمالك محل مصوغات قيم بدائرة مركز القوصية بأسيوط، أمكن ضبطه وأرشد عن المصوغات الذهبية وهى عبارة عن 22 غويشة و3 دلايات وسلسلة ودبلة وخاتم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.