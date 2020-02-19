ضبط مالك سلسلة مطاعم بسوهاج لنصبه على المواطنين فى مليون و720 ألف جنيه

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط موظف بإحدى المصالح الحكومية ومالك مطعم تابع لإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال إدارة وتشغيل المطاعم والفنادق السياحية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ أجماليها ( 1.720.000.

ترجع الواقعة عقب قيام عدد من الأشخاص بالتقدم ببلاغات ضد مدير إدارة بإحدى الهيئات الحكومية يتهمونه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل توظيفها فى أعمال الفنادق والمطاعم والإتسيلاء على المبالغ وعدم ردها.

وعلى الفور وبعرض الواقعة على العميد صلاح أبوسحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى بجنوب الصعيد تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيدراشدسالم مفتش الإدارة وتبين من التحريات تقدم طبيب وعدد 5 مواطنين آخرين جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج ببلاغات تفيد بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المستولى عليها .

أكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام مدير شئون إدارية بإحدى الهيئات الحكومية ومالك مطعم تابع لإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بالبلاد - مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال إدارة وتشغيل المطاعم والفنادق السياحية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ أجماليها 1.720.000مليون وسبعمائة وعشرون ألف جنيه لتوظيفها وإستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها3% إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها وأضافت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون.