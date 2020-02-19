صور.. مدن الأقصر تواصل طلاء المنازل باللون الموحد لدعم حركة السياحة

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر المختلفة من أعمالها، اليوم الأربعاء، في تنفيذ خطة طلاء واجهات المنازل باللون الموحد، حيث تعتبر الأقصر أولى المحافظات تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في طلاء المنازل بلون موحد والجدران بالأقصر وهو اللون "البيج الفاتح"، لدعم حركة السياحة بالحفاظ على المظهر الحضاري ومنع التشوه البصري، حيث تم البدء خلال العام الماضي في تطبيق هذا الأمر قبل صدور قرار الرئيس السيسي، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدم منح شهادة صلاحية المبانى إلا بعد الطلاء وقطع المرافق عن الممتنعين، حيث أنه واصل أصحاب العقارات من أعمال طلاء واجهات مبانيهم باللون البيج الفاتح.

ومن جانبه تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود تنفيذ أعمال إلتزام أصحاب المنازل والعقارات بشوارع المدينة بطلائها باللون الموحد لقرار رئيس مجلس الوزراء لطلاء العقارات والمبانى باللون الموحد، حيث أوضح رئيس مدينة الطود خلال متابعته، أنه يجرى مواصلة العمل ليكون الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضارى المباني والعقارات فى ظل وجود مبان كثيرة في مناطق مختلفة، وطبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى مدينة الأقصر، قال العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، أنه مؤخراً بادر أصحاب العقارات باستكمال طلاء الواجهات بالحي، وتضمنت الشوارع الآتية (شارع النقادية، الصحة (نفرتيتي) المتفرع من شارع أنس الوجود، والحصرية، وشارع أندراوس، وشارع عزبة أبو زينة، والتأمين الصحي المتفرع من شارع عزبة أبو زينة بالمنشية)، وشملت 8 واجهات للمنازل بالشوارع المذكورة وذلك بعد تحرير بعض الإنذارات للممتنعين والمخالفين من قبل رئاسة حى وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحى، وتحت إشراف المهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.



طلاء المنازل باللون الموحد



طلاء المنازل باللون الموحد



طلاء المنازل باللون الموحد



طلاء المنازل باللون الموحد