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صور.. حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا بمركز شباب أكياد دجوى فى القليوبية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:47 م
صور.. حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا بمركز شباب أكياد دجوى فى القليوبية جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، الندوة الافتتاحية لمبادرة التوعية الصحية بالأمراض التنفسية، والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة.

بدأ برنامج اليوم بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة الصبروط، التى أكد خلالها على سعادته بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية لنشر الوعى الصحى بمراكز الشباب وبين أبنائنا انطلاقا من الدور المجتمعى لمراكز الشباب، كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للمحافظ لرعايته وحضوره الكريم، وذلك إيمانا بدور مراكز الشباب فى نشر الوعى بالقضايا المجتمعية فى مختلف المجالات، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصرى ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيا.

وفى كلمته أكد "الطباخ"، على أهمية نشر الوعى الصحى بين أبنائنا وضرورة الوقاية من الأمراض باتباع عادات يومية صحية وقائية، على أن يتم عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذى بتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض التنفسية وكيفية الوقاية منها وما هى الأعراض التى تستدعى زيارة الطبيب ، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.

كما نقل محافظ القليوبية، للحضور خالص تقديره وسعادته للحضور بين أعضاء مركز شباب اكياد دجوى وأهالى القرية وأبناء القليوبية من شباب وفتيات لتدشين المبادرة الصحية التى تسعى لرفع الوعى لديهم بأهمية الوقاية من الأمراض التنفسية.

وأقيمت الندوة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعداد كبيرة من أهالى ومدينة طوخ، وتطلق المبادرة برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 
 
جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة 

اخبار القليوبية

شباب القليوبية الامراض التنفسية

اخبار مصر

فيروس كورونا

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