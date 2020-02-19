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صور.. تعرف على وصايا المرور لمنع حوادث الطرق بعد هطول الأمطار

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:53 م
صور.. تعرف على وصايا المرور لمنع حوادث الطرق بعد هطول الأمطار امطار
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف - تصوير خالد كامل

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وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، مجموعة من التعليمات والارشادات الواجب اتباعها أعلى الطرق منعا لوقوع آى حوادث مرورية بعد سقوط الأمطار بالطرق والمحاور الرابطة بين المحافظات، منعا لانقلاب السيارات أو وقوف مصابين جراء الحوادث.

 

وحذرت إدارة المرور من السرعات بسبب هطول الأمطار، تجنباً لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين و يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

  

كما لفت إدارة المرور على استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث ،كما يمنع الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا والرياح نشطة.

 

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة  والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (1)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (2)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (3)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (4)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (5)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (6)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (7)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (8)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (9)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (10)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (11)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (12)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (13)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (14)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (15)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (16)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (17)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (18)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (19)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (20)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (21)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (22)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (23)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (24)
 

 

أمطار غزيرة ، حالة الطقس (25)
 

 

 


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