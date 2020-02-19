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صور.. أردوغان يواجه هزائمه أمام جيش سوريا بضخ الليرة التركية بشمال سوريا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:25 م
صور.. أردوغان يواجه هزائمه أمام جيش سوريا بضخ الليرة التركية بشمال سوريا الليرة التركية فى محل ذهب شمال سوريا
كتب وكالات _ رويترز

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يواجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هزائمة أمام الجيش السورى بشمال سوريا، باستخدام الليرة التركية وضخها بكثافة أمام الليرة السورية، والتحول إلى استخدام الأموال التركية يعد علامة أخرى على الخسائر التى تكبدها أردوغان ويحاول الغزو الاقتصادى .

وفى مدن مثل أعزاز والباب وجرابلس، التى سيطرت عليها قوات الاحتلال التركي خلال عملية عسكرية فى 2016، وصار السوريون فى أعزاز يدفعون الآن ثمن الخبز اليومى وغاز الطهى والملابس، وحتى الحلى الذهبية، بالعملة التركية، وقبل اندلاع الصراع السورى فى 2011، كان الدولار يعادل 47 ليرة سورية لكن الليرة ظلت تهوى حتى وصلت قيمة الدولار الواحد إلى ألف ليرة الشهر الماضي.

وفى الوقت الذى هددت فيه حكومة دمشق بإصدار أحكام بالسجن على أى شخص يستخدم عملة أجنبية فى المعاملات التجارية، اتخذت السلطات المحلية فى أعزاز.

ويحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مواصلة الكذب بالقول: إن بلاده لا ترغب فى احتلال أى جزء من سوريا، لكنها تحاول تهيئة الظروف لبعض اللاجئين السوريين على أرضها حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم .

الليرة التركية فى محل ذهب
الليرة التركية فى محل ذهب

 

رجل يتعامل بالليرة التركية
رجل يتعامل بالليرة التركية

 

شراء الخبز باستخدام الليرة التركية
شراء الخبز باستخدام الليرة التركية

 

محل عملة فى شمال سوريا يبيع الليرة السورية
محل عملة فى شمال سوريا يبيع الليرة السورية

 


أردوغان

جيش سوريا

ضخ الليرة التركية

شمال سوريا

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