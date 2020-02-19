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سكرتير عام الأقصر: حملات للتفتيش على العائمات لتطبيق اشتراطات الحماية المدنية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:39 م
سكرتير عام الأقصر: حملات للتفتيش على العائمات لتطبيق اشتراطات الحماية المدنية جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، إجتماعاً لدراسة وضع الفنادق العائمة ومدى مطابقتها لشروط السلامة المهنية وصلاحيتها للملاحة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقانون واللوائح المنظمة لذلك والمتابعة المستمرة للعائمة للوقاية من التلوث، حيث تم خلال الإجتماع مناقشة دراسة وضع المراسي العشوائية والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقانون واللوائح المنظمة لذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد اللواء دكتور عماد أبو العزايم – خلال اللقاء - على ضرورة التفتيش بصفة مستمرة على العائمات والتنبيه عليها بسرعة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية الواردة، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه خلال لقائه مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعرض عدد من المشروعات المتعلقة بخطة المحافظة الحالية والمستقبلية لإنشاء الطرق والكبارى، حيث جاء اللقاء فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية صعيد مصر فى كافة المجالات، من المقرر أن تقوم وزارة النقل بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء نفق أسفل نهر النيل يربط ما بين البرين الشرقى والغربى، على أن يتوسط المسافة ما بين كوبرى البغدادى الواقع جنوب مدينة الأقصر ، وكوبرى محور قوص الواقع شمال الأقصر، حيث أكد الفريق كامل الوزير خلال اللقاء، أنه فى الزيارة القادمة إلى محافظة الأقصر سيتم إجراء المعاينات اللازمة لتحديد الموقع الذى سيتم إنشاء النفق به، مشيراً إلى أنه بمجرد اكتمال الدراسات الفنية اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء النفق وتوفير الاعتماد اللازم، سيتم إدراجه ضمن خطة وزارة النقل، وقال محافظ الأقصر، أن إنشاء هذا النفق سيكون بمثابة تتويج لأعمال التطوير الضخمة التى تتم على أرض المحافظة.

 


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