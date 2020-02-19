سقوط صاحب محزن بحوزته زيوت سيارات مجهولة المصدر بالمرج.. صور

كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب محزن بحوزته زيوت سيارات مجهولة المصدر بالمرج، وتحرر محضر بالواقعة.



انواع زيوت

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط "ر.ت"، 33 سنة، مسئول عن مخزن خاص بشركة لزیوت السیارات المستوردة الكائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارتھ المخزن، بدون ترخیص وقیامھ بتخزین كمیات كبیره من زیوت السیارات المستورده من ( تركیا ) مجھولة المصدر، وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.



تنكات زيوت

وعثر بداخل المخزن علي المضبوطات التالیة 260.73 لتر زیت سیارات معبأة فى عبوات أوزان مختلفة وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا ، وجارى تحریر المحضر وتولت النیابة العامة التحقیق.



زيوت سيارات



زيوت



كميات من الزيتوت



مخزن زيوت