سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب محزن بحوزته زيوت سيارات مجهولة المصدر بالمرج.. صور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:20 م
سقوط صاحب محزن بحوزته زيوت سيارات مجهولة المصدر بالمرج.. صور ضبط زيوت مجهولة المصدر فى المرج
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب محزن بحوزته زيوت سيارات مجهولة المصدر بالمرج، وتحرر محضر بالواقعة.

 

انواع زيوت
انواع زيوت

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط "ر.ت"، 33 سنة، مسئول عن مخزن خاص بشركة لزیوت السیارات المستوردة الكائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارتھ المخزن، بدون ترخیص وقیامھ بتخزین كمیات كبیره من زیوت السیارات المستورده من ( تركیا ) مجھولة المصدر، وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

 

تنكات زيوت
تنكات زيوت

وعثر بداخل المخزن علي المضبوطات التالیة 260.73 لتر زیت سیارات معبأة فى عبوات أوزان مختلفة وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا ، وجارى تحریر المحضر وتولت النیابة العامة التحقیق.

 

زيوت سيارات
زيوت سيارات

 

زيوت
زيوت

 

كميات من الزيتوت
كميات من الزيتوت

 

مخزن زيوت
مخزن زيوت

 

مضبوطات
مضبوطات

اخبار الحوادث

امن القاهرة

حملات تموينية

اخبار عاجلة

مخزن زيوت

المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة