سر القتل العائلى..لماذا تحولت بعض البيوت إلى أنهار من الدماء والجثث ؟

إعداد محمود عبد الراضي

مقاول يتخلص من أسرته في حدائق الأهرام بالجيزة، وأب يقتل زوجته وأطفاله في الرحاب بالقاهرة، مواطن يتخلص من أبنائه الثلاثة بإلقائهم في النيل بالجيزة.

كل ماسبق آثار التساؤلات المتخصصين في مجال علم النفس الجنائى بحثًا عن السر وراء هذه التغييرات المفزعة.

الباحثون اكتشفوا أن القاسم المشترك بين كل تلك المجازر، هو: "انعدام الروابط الأسرية" ويضاف إليه أسباب أخرى متفرقة منها:الاستخدام الخاطىء للسوشيال ميديا.. وتعاطي المخدرات والخلافات الزوجية المتكررة .

وقال الباحثون أن الحل يكمن في مواجهة تلك المشاكل بجدية .. والتوعية إعلاميا ودينيا بقدسية الأسرة، وأهميتها لبناء مجتمع سليم .