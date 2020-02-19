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الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:22 م
خالد صلاح
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رئيس الصين يحث تقديم الحماية والرعاية للعاملين بالقطاع الطبى لمواجهة كورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:07 م
رئيس الصين يحث تقديم الحماية والرعاية للعاملين بالقطاع الطبى لمواجهة كورونا الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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حث الرئيس الصينى شى جين بينج، على إيلاء اهتمام كبير لحماية العاملين بالقطاع الطبى ورعايتهم، لضمان سلامتهم والتركيز على الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال بينج - فى تصريح، اليوم الأربعاء، إن القيادة وترتيب الأعمال يجب أن يكونا بشكل علمي، وإنه يجب تخفيف ضغوط العمل عن العاملين فى القطاع الطبي، ودعم حياتهم، ومنحهم الراحة الضرورية، وتقديم التشجيع الروحى لهم، مع ضمان عمل الفرق الطبية فى مقاطعة (هوبي) وسط البلاد (مركز انتشار الفيروس) بشكل منظم ومنسق وفعال.
 
وفى سياق آخر، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج عن أمل بلاده أن تلعب المساعدات الأمريكية دورا فى مكافحة فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن.
 
وأضاف شوانج، أنه ليست هناك حدود فى أعمال مكافحة الفيروس، وأن الصين تقدر ما قدمه المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، من مساعدات، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية نسقت مع الوكالات المعنية لتقديم 16 طنا من مواد الوقاية من الفيروس ومكافحته، التى تشمل الأقنعة والملابس الواقية ومعدات التنفس الصناعي، إلى مقاطعة (هوبي) بوسط الصين.
 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت مؤخرا أنها ستقدم نحو 100 مليون دولار كمساعدات مالية للوقاية من كورونا إلى الصين والدول الأخرى المتأثرة بالفيروس.
 
من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة فى الصين مى فنج إنه يتم السيطرة على (كوفيد-19) فى مقاطعة هوبى (مركز تفشى فيروس كورونا المستجد) بشكل تدريجي.
 
وأشار فنج إلى بيانات عن المرض فى المقاطعة خلال الأسبوع الماضي، حيث أوضح أن العدد اليومى لحالات الشفاء الجديدة والحالات التى خرجت من المستشفى فى هوبي، باستثناء مدينة (ووهان) عاصمة المقاطعة، تجاوز اليوم عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة لرابع يوم على التوالي.
 
ولفت فنج إلى أن عدد الحالات الجديدة المؤكدة شهد انخفاضا ملحوظا منذ 13 فبراير فى مناطق تقع بجانب (ووهان) معتبرا أن هذا يظهر أن وضع الفيروس فى (هوبي) تحت السيطرة وما زالت نسبة الشفاء تتحسن بشكل مستمر، بفضل تطبيق تدابير مختلفة للوقاية من المرض والسيطرة عليه وتعزيز الدعم الطبي.
 

الصين

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فيروس كورونا

كورونا

كوفيد

هوبى الصينيه ن

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