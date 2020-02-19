وبدوره، قال مختار ياد مسئول التسويق لدى شركة (بروبلاست انداستري) المتخصصة في جمع النفايات البلاستيكية، إن نشر الوعي فيما يتعلق بمسألة النظافة أمر هام، وبدونه لا يمكن لأي شعب أن يرتقي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى نشر الوعي بين الشعوب وخاصة الشباب عن طريق عرض الفيديوهات التوعوية عبر الإنترنت والتلفزيون والتأكيد من خلالها على أن الدول التي تفتقر إلى النظافة يعاني سكانها من غياب الصحة والجمال، مشيرة إلى أن التلوث البيئي يتسبب في وفاة 13 مليون شخص سنويا حول العالم.