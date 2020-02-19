داكار (أ ش أ)

أطلق الرئيس السنغالى ماكى سال، مبادرة (أيام النظافة) لتنظيف شوارع المدن والقرى، من أجل تحسين صورة بلاده، وذلك على غرار ما يقوم به مواطنو جمهورية رواندا، وقال مامادو ضيا، مستشار القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السنغال، بمؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "إن الرئيس يطلب من كل مواطنيه التوجه إلى مدنهم وقراهم لتنظيف الشوارع أمام منازلهم بغرض توفير حياة أفضل للجميع في البلاد".. مؤكدا اهتمام سال بهذه القضية، مشيرا إلى أنه ذكرها في خطابه الذي ألقاه بمناسبة بداية فترة ولايته الثانية في 2 أبريل 2019، داعيا إلى ضرورة تعبئة كافة أطياف الشعب من أجل تحسين صورة السنغال، ومن ثم خلق دولة جديدة أكثر نظافة.

وبدوره، قال مختار ياد مسئول التسويق لدى شركة (بروبلاست انداستري) المتخصصة في جمع النفايات البلاستيكية، إن نشر الوعي فيما يتعلق بمسألة النظافة أمر هام، وبدونه لا يمكن لأي شعب أن يرتقي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى نشر الوعي بين الشعوب وخاصة الشباب عن طريق عرض الفيديوهات التوعوية عبر الإنترنت والتلفزيون والتأكيد من خلالها على أن الدول التي تفتقر إلى النظافة يعاني سكانها من غياب الصحة والجمال، مشيرة إلى أن التلوث البيئي يتسبب في وفاة 13 مليون شخص سنويا حول العالم.

يذكر أن الرئيس السنغالي ماكى سال، أشاد بجهود موريتانيا في مواجهة الإرهاب، وجاء ذلك فى مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السنغالى ونظيره الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، في مطار نواكشوط الدولى، قبيل مغادرة الرئيس السنغالى عائدا إلى بلاده بعد زيارة رسمية لموريتانيا.

وقال الرئيس السنغالي "أحيى جهود موريتانيا وتصميمها لمحاربة أشكال الإرهاب والتطرف وهو ما ترجمه احتضان موريتانيا في شهر يناير الماضي لمؤتمر حول دور علماء إفريقيا في إظهار وجه الإسلام السمح ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب".