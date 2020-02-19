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رئيس البرلمان اللبنانى يؤيد إعادة هيكلة دين اليوروبوند ومعالجة أزمة الكهرباء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:42 م
رئيس البرلمان اللبنانى يؤيد إعادة هيكلة دين اليوروبوند ومعالجة أزمة الكهرباء رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
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أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، أن الحل الذى يراه مناسبا للاستحقاق المرتقب لسندات الخزينة اللبنانية بالعملة الأجنبية (يوروبوند) يتمثل فى إعادة هيكلة الدين (التفاوض مع الدائنين حملة السندات لتقليص قيمة الديون المستحقة على الدولة) ، وقال برى – خلال استقباله عددا من أعضاء المجلس النيابى ظهر اليوم الأربعاء – إن الوضع فى لبنان، وخاصة على الصعيدين المالى والاقتصادي، لم يعد يتحمل تأجيج التراشق السياسي، ويستدعى الدفع باتجاه تعزيز الأجواء الإيجابية لإنقاذ البلاد والتى تستوجب تضافر كافة الجهود للتعاون انطلاقا من المصلحة الوطنية والمسئولية التاريخية.
 
وأضاف، رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، "من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية – الاقتصادية - المصرفية من خلال عملية إذلال واقتطاع منظم لودائعهم التى قاموا بجنيها بشقاء أعمارهم، وحالة التفلت فى أسعار السلع الاستهلاكية والمعيشية".
 
ويتوجب على لبنان، سداد مبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكى فى 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار فى شهر أبريل، و700 مليون دولار فى شهر يونيو، فى ظل تدهور مالى واقتصادى شديد ونقص حاد فى السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام فى الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفورى لكى لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أى مشاريع تعاون دولية مستقبلية فى حال التخلف عن السداد، ورأى آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولى طلبا لبرنامج دعم.
 
 

لبنان

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دين اليوروبوند

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