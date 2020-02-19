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ذوو القدرات والهمم فى زيارة لمعبد الكرنك ضمن رحلات "اعرف بلدك"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:45 م
ذوو القدرات والهمم فى زيارة لمعبد الكرنك ضمن رحلات "اعرف بلدك" ذوى الهمم فى معبد الكرنك
كتبت ياسمين يحيى

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نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير- مكتب ذوى القدرات والهمم، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة زيارة لمعبد الكرنك لذوى القدرات والهمم، ضمن فعاليات برنامج "اعرف بلدك"، الذى تنظمه الوزارة خلال الفترة من (14-20) فبراير الجارى، إلى الأقصر وأسوان بمشاركة 500 من ذوى القدرات والهمم.
 
يشارك فى فعاليات الفوج ذوو القدرات والهمم من محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب سيناء، شمال سيناء، المنيا، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، مطروح، الدقهلية، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، السويس، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، سوهاج) وممثلين كافة الإعاقات (الحركية -الصم والبكم -الذهنية -المكفوفين -ضعاف البصر -قصار القامة).
 
تم تقسيم المشاركين إلى قسمين قسم منهم يبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام وسيزور المشاركين في الأقصر البر الشرقي (معبد الكرنك -معبد الأقصر -متحف الأقصر)، البر الغربي (معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وأدى الملوك)، الصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما سيزور المشاركين في أسوان (متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، القرية النوبية)، علاوة على الجولات الحرة.
 
تجدر الإشارة إلى أن مشروع "اعرف بلدك" الذي يتم تنفيذه سنويًا يهدف إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدي الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية.
 
ذوى الهمم فى المعبد
ذوى الهمم فى المعبد

ذوى الهمم
ذوى الهمم

فى معبد الكرنك
فى معبد الكرنك

 


ذوى الهمم

وزارة الشباب و الرياضة

معبد الكرنك

اخبار وزارة الرياضة

رحلات اعرف بلدك

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