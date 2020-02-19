دراسة: اليوم السابع رقم "1" فى المؤسسات الصحفية وتحتل أعلى بيئة عمل ناجحة

كتبت شيماء حمدى

أكدت رسالة دكتوراة بعنوان " النظام الرقابي في إدارة المؤسسات الصحفية المصرية وعلاقته بتبنى الأساليب الإدارية الجديدية - دراسة ميدانية بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج "شملت مقابلة رؤساء الأقسام والمحررين والعاملين بثلاث مؤسسات صحفية هى اليوم السابع والوفد والأخبار، لتحقيق تنوع حزبى وقومى وخاص، على أن اليوم السابع انفردت فى الكثير من جوانب الدراسة بالمرتبة الأولى فى العمل الجماعى كفريق والرقابة من اجل تحقيق المهام وتنجازها والعمل على تطوير المؤسسة واشتراك العاملين فى وضع الخطط وتحقيق الأهداف.



الرسالة



بيان

وتقول الدكتورة فيروز عبد الحميد جابر القائمة بالدراسة أن نتائج الدراسة أكدت أن جريدة اليوم السابع نجحت خلال وقت قصير لتثبت وجودها وسط جرائد لها عراقة وتاريخ، كما أن جودة العمل مرتفعة حيث تجعل الصحفيين والقادة يعملون في شكل فريق عمل كما ان العاملين باختلاف درجاتهم يشاركون في وضع الخطط والاهداف الخاصة بالمؤسسة، واتباع الضوابط من اهم السمات التى توجد داخل المؤسسة.

فأكدت الدراسة أن اليوم السابع الأولى من حيث إشراك العاملين فيها لصياغة الخطط والأهداف التى ترغب المؤسسة فى تحقيقها بإجمالى 80% من إجمالى الإجابات.

أوصت لجنة البحث والإشراف والمناقشة، بوضع نسخة من رسالة الدكتوراة فى الهيئة الوطنية للإعلام حيث أنها من اهم الدراسات التى تعنى بإدارة المؤسسات الصحفية فى مصر، وهى الرسالة التى اشرف عليها الدكتور عبد الجواد سعيد ربيع استاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتور عادل صادق مدرس الصحافة بكلية الآداب قسم إعلام جامعة سوهاج، ولجنة المناقشة الدكتور عبد الهادى النجار استاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور محرز حسين غالى استاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة.