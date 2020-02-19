خط طيران جديد مباشر بين القاهرة ودبلن منتصف العام الجارى لزيادة أعداد السائحين

استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، السفير شون أوريجان سفير دولة أيرلندا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية، ذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وتناول اللقاء بحث إمكانية الترويج للمقاصد السياحية المصرية بشكل أكبر فى العاصمة الأيرلندية دبلن، وزيادة أعداد السائحين الوافدين منها الى المقاصد السياحية المصرية، وذلك فى ظل الاستعدادات بتشغيل خط طيران جديد مباشر بين القاهرة ودبلن خلال منتصف العام الجاري.

كما تم بحث إمكانية الاحتفال بتدشين خط الطيران الجديد لما له من مردود هام فى زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث أن المقصد السياحى المصرى يقدم للسائح تجربة فريدة تتنوع بين السياحة الشاطئية والثقافية.

وتحاول مصر زيادة عدد خطوط الطيران لها لرفع حركة السائحين، وأعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى عن تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، وتأتى تلك الخطوة فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار محمد منار وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وقررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم 29 فبراير الحالى إلى مطار لندن جاتويك ، على أن يتم زيادة عدد الرحلات وفقًا للعرض والطلب فى ضوء تدفق حركه السياحة البريطانية التى تشهد زيادة حاليا عقب قرار استئناف الرحلات البريطانية الى مطار شرم الشيخ .

من ناحية أخرى، تشارك مصر ممثلة فى وزارة السياحة والآثار بوفد رسمى رفيع المستوى من القطاع السياحى الحكومى والخاص برئاسة غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، فى فعاليات الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولى للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair)، الذى سيُعقد بالعاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير الجارى.