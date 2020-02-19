سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خط طيران جديد مباشر بين القاهرة ودبلن منتصف العام الجارى لزيادة أعداد السائحين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:45 م
خط طيران جديد مباشر بين القاهرة ودبلن منتصف العام الجارى لزيادة أعداد السائحين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفير شون أوريجان سفير أيرلندا
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، السفير شون أوريجان سفير دولة أيرلندا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية، ذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وتناول اللقاء بحث إمكانية الترويج للمقاصد السياحية المصرية بشكل أكبر فى العاصمة الأيرلندية دبلن، وزيادة أعداد السائحين الوافدين منها الى المقاصد السياحية المصرية، وذلك فى ظل الاستعدادات بتشغيل خط طيران جديد مباشر بين القاهرة ودبلن خلال منتصف العام الجاري

كما تم بحث إمكانية الاحتفال بتدشين خط الطيران الجديد لما له من مردود هام فى زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث أن المقصد السياحى المصرى يقدم للسائح تجربة فريدة تتنوع بين السياحة الشاطئية والثقافية.

وتحاول مصر زيادة عدد خطوط الطيران لها لرفع حركة السائحين، وأعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى عن تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، وتأتى تلك الخطوة فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار محمد منار وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وقررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم 29 فبراير الحالى إلى مطار لندن جاتويك ، على أن يتم زيادة عدد الرحلات وفقًا للعرض والطلب فى ضوء تدفق حركه السياحة البريطانية التى تشهد زيادة حاليا عقب قرار استئناف الرحلات البريطانية الى مطار شرم الشيخ .

من ناحية أخرى، تشارك مصر ممثلة فى وزارة السياحة والآثار بوفد رسمى رفيع المستوى من القطاع السياحى الحكومى والخاص برئاسة غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، فى فعاليات الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولى للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair)، الذى سيُعقد بالعاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير الجارى.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

خط طيران

وزارة السياحة والآثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة والآثار: متحف المنيا الآتونى فى طريقة للافتتاح قريبا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:51 م

العنانى يوجه مسئولى شبكة CNN العالمية لترويج الافتتاحات الآثرية المقبلة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:14 م

المنشآت السياحية: منع الموسيقيين لمطربى المهرجانات بالقطاع تدخل غير مقبول

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:00 م

ثقافتنا مستقبلنا" معرض فنى بمتحف بملوى للتعريف بأهمية حماية التراث

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:35 م

السياحة توضح اختصاصات هيئة المتحف المصرى الكبير بعد صدور قانون خاص بها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:49 م

زيارة مجانية لمقبرة "نفرتارى" هدية السياحة لأول رحلة طيران من شرم الشيخ للأقصر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:59 م

الطيران: 20 فبراير تشغيل خط مباشر بين شرم الشيخ والأقصر وهدايا لأول رحلة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة