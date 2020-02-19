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خبراء أمريكيون يطلعون على انجازات حديقة الحيوانات بالعين الإماراتية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:34 ص
خبراء أمريكيون يطلعون على انجازات حديقة الحيوانات بالعين الإماراتية زيارة الوفد الامريكى للعين الإماراتية
وكالات

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اطلعت حديقة الحيوانات بالعين الإماراتية، وفدا من خبراء فى مجال الحياة الفطرية وصون الطبيعة من الولايات المتحدة الأمريكية على انجازاتها فى مجالات صون الطبيعية والحياة البرية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال زيارة الوفد الأمريكى برئاسة دانيل آش الرئيس التنفيذى للجمعية الأمريكية لحدائق الحيوان والأحواض المائية للمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والاحياء المائية بالعين ولقائه غانم مبارك الهاجرى مدير عام المؤسسة بحضور أعضاء الوفد وعدد من المسؤولين بالمؤسسة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع متنوعة منها أولويات حديقة الحيوان بالعين ورسالتها في صون الطبيعة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال توفير البيئات الملائمة لها ما يسهم في عملية زيادتها وإكثارها من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وتعزيز أواصر التعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

واستعرضت حديقة الحيوان فى العين خلال اللقاء خطة العمل للسنوات الخمس المقبلة بما في ذلك مشاريع الجديدة قيد الإنشاء مثل محمية العين الطبيعية ومركز حماية القط الرملى وعالم الكوالا وسفارى الفيلة.

وأوضح غانم مبارك الهاجرى مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، " نحن نستضيف شخصيات كبيرة مهتمة بصون الطبيعة والحياة البرية، حيث نسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز الشراكات مع زملائنا فى الجمعية الأمريكية للعمل معا فى مجالات مرتبطة بصون الطبيعة وإدارة الأنواع بمختلف قضاياها".

وقدمت حصة القحطاني رئيس وحدة برامج صون الطبيعية عرضا للوفد حول جهود الحديقة في صون الحياة الفطرية فى الأراضي الصحراوية القاحلة وأهم المشاريع والشراكات والمنتظمات البيئية التى تعمل معها الحديقة بالإضافة إلى الانجازات التى حققتها فى مجال صون الطبيعة.

وقام الوفد بجولة في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمرافقة عدد من المرشدين الثقافيين وعرفوهم على معارضه الخمسة التى تحكي كلا منها قصص وروايات متعلقة بالبيئة إلى جانب جولتهم فى أكبر سفارى من صنع الإنسان فى العالم والذي يقع على مساحة 52 هكتارا ويضم مجموعة كبيرة من الحيوانات التي تعيش في مساحات شاسعة دون قيود.  


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