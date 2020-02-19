توفير علاج لأطفال أسرة ببني سويف.. والمحافظ يأمر بصرف معاش إضافي

بنى سويف أيمن لطفى

استجابة لما نشره "اليوم السابع" عبر مبادرة "سيبها علينا" بعنوان عامل ببنى سويف يطالب بمساعدته في علاج طفليه المصابين بضمور، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مسئولي وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة والتضامن والوحدة المحلية والتأمين الصحي بزيارة لمنزل أسرة العامل ودراسة الحالة وتقديم الحلول اللازمة، وفور ورود التقارير، استقبل المحافظ اليوم الثلاثاء كلاً من محمد سعد وزوجته منى أنور والمقيمان بمساكن الإيواء بقرية أبسوج مركز الفشن جنوب بنى سويف.

وأشارت مها حميدة مديرة وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إلى زيارة فريق عمل من الوحدة للأسرة فى محل إقامتها بشقة فى الإيواء وفرتها لها المحافظة من قبل، وتم إعداد تقرير شامل وعرضه على المحافظ لتكليف كل الجهات المختصة باتخاذ اللازم حيال ظروفهم المعيشية والصحية، بالإضافة إلى حرصه على استقبال الأم والأب اليوم بمكتبه، وصرفه مساعدة مالية عاجلة لإعانتهما على الظروف المعيشية.

وأوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، أنها فور تكليف المحافظ لها بدراسة الحالة، أرسلت فريق عمل ورافقهم رئيس الوحدة المحلية للفشن المحاسب أحمد دسوقى لتفقد أحوالهم تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبحث الحالة من كل الجوانب، وسيتم توفير معاش تكافل وكرامة لفرد آخر من الأسرة، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير مصدر دخل مناسب للأسرة، ومساعدتها في تحمل تكلفة العلاج بالتعاون مع الصحة والتأمين الصحي.

وقال الدكتور حسن سليمان مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة إنه بالفعل تم التواصل مع الأسرة فور تكليف المحافظ، وتم استقبالهم اليوم بمستشفى التأمين الصحي، لفحص حالة أحد الأطفال الثلاثة الذى يتم توفير العلاج له عن طريق التأمين الصحي، والحالتان الأخريين لا تنطبق عليهما شروط توفير العلاج بالتأمين الصحي، وسيتم علاجهم عن طريق نفقة الدولة بمديرية الصحة.

ومن جانبه أكد محافظ بنى سويف أثناء استقباله العامل وزوجته أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أنه لن يترك سبيل أو مجال لحل كل مشاكل المواطنين، خاصة أن المحافظة قد وفرت "سابقًا" للأسرة مسكن بالإيواء العاجل، وتم توفير معاش تكافل وكرامة لبعض أفراد الأسرة، مؤكدًا أن دعم المحافظة لهم سيستمر حتى تزول الأعباء المعيشية والصحية من على كاهلهم.

تعد مبادرة وحملة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التي يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق في مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدوا فيه وسيتم نشرها بأسمائهم على موقع "اليوم السابع".