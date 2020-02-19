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تعرف على تفاصيل مشروع "تحديث الملف الوظيفي" بجميع الوحدات المحلية بالأقصر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:00 ص
تعرف على تفاصيل مشروع "تحديث الملف الوظيفي" بجميع الوحدات المحلية بالأقصر جانب من الاجتماعات
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن أنه يجرى مواصلة العمل على مشروع "تحديث الملف الوظيفي" في جميع الإدارات والوحدات المحلية بالمدينة، وذلك في إطار المنظومة الشاملة للتحول الرقمي والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا دعمه وتذليل كل العقبات وتوفير كل أوجه الدعم اللازم لفرق العمل حتى الانتهاء من المشروع، وذلك لأهمية تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين لما له من دور كبير في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في استخدام الطاقات البشرية الموجودة بالشكل الأمثل.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال تأتى في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بضرورة استكمال مشروع تحديث الملف الوظيفي في إطار المنظومة الشاملة للتحول الرقمي والذي ينفذه الجهاز الإداري للدولة بكل الهيئات والجهات الحكومية والذي بدأت أعمالها أغسطس الماضي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة خلال توصيات مؤتمر الشباب في نسخته السابعة، بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة.

ويأتي مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا للعاملين بالدولة والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.

وكان قد أعلن اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر، عن انطلاق أعمال مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بحضور المستشار أحمد عبد المعطى مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الإدارات والمديريات بالمحافظة، وقدم الدكتور أحمد عبد المعطى، عرضا عن مشروع تحديث الملف الوظيفى للحضور، وبيان أهميته وأهدافه ومراحله المختلفة، مع التركيز على الآلية التى سيتم تنفيذ المشروع بها فى المحافظات، كما تم تدريب الحضور على منظومة تحديث الملف الوظيفي ونوع البيانات المطلوبة وكذلك مراحل مراجعة وتدقيق تلك البيانات، وضمان استدامة المشروع سيتم تسليم الوحدات خط ربط مؤمن لاستمرار تحديث البيانات بشكل دوري.

 


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