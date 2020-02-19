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تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على والدته لزواجها دون علمهم فى الساحل 15 يوما

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:31 ص
تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على والدته لزواجها دون علمهم فى الساحل 15 يوما سلاح-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على والدته بمساعدة خاله 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب زواج الأم من شخص دون علمهم.
 
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بقیام أحد الأشخاص بإطلاق أعیرة ناریة من سلاح ناري وبصحبته آخر بحوزتھما سلاح أبیض حال تواجدھما أمام عقار بشارع توفیق حنا ـ دائرة القسم.
 
وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتھمين وتبین أنھما كل من "أ.ع"، 21 سنة، سائق، وضبط بحوزته بندقیة خرطوش ماركة ارمستون عیار 12 مم، 5 طلقات من ذات العیار، وخاله "أ.م.ت"، 36 سنة، سائق، مقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج والسابق اتهامه في 4 قضایا آخرھا 13568 لسنة 2018 الساحل (مخدرات) وضبط بحوزته سلاح أبیض "سیف".
 
وبمواجھتھما بالتحریات، وما أسفر عنه الضبط أقرّا بحیازتھما للأسلحة الناریة والبیضاء بقصد التشاجر مع كلًا من.م.ت، 44 سنة، ربة منزل ومقیمة بمحل الواقعة (والدة الأول وشقیقة الثانى) وزوجھا إ ف، 41 سنة، سائق لاعتراضھما على زواج الأولى من الثاني دون علمھما، وأقر المتھم الأول بإطلاقه أعیرة ناریة من السلاح المضبوط بحوزته أثناء المشاجرة دون إصابات.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات.
 

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