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تأخر والغاء 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:38 ص
تأخر والغاء 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهره-ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دولتين اكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، والغاء إقلاع رحلتين دولتين لعدم جدواهما إقتصاديا لقلة الركاب.
 
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة مصر للطيران 719 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضافت المصادر أن سلطات مطار القاهرة تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا، كما تلقت إخطار من شركة تاركو للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 113 المتجهة إلى الخرطوم لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران دولية أخري.
 
 
وأوضحت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات  المتجهة إلى عدة دول اوروبية صباح اليوم ، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها .
 
وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.
 
وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض  المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.
 
 

مطار القاهرة

حركة الطيران

رحلات دولية

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