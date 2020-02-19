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تأجيل محاكمة زوج وزوجته عرضا نجلهما للبيع بـ150 ألف جنيه فى الوايلى للغد

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:43 م
تأجيل محاكمة زوج وزوجته عرضا نجلهما للبيع بـ150 ألف جنيه فى الوايلى للغد محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة زوج وزوجته، عرضا نجلهما للبيع بالوايلي لجلسة الغد.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى تامر  محمد  العربى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.
 
 
وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار  هادي عزب المحامي العام، في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي  قيام المتهمين "ا.ط"، وزوجته "ب.ع"، طالبة، بالتعامل علي نجلهما الطفل المجني عليه "ه.ا" بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه.
 
 
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول، رائد شرطة  بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض طفلها حديث الولادة للبيع، وذلك بمساعدة المتهم الأول، فستصدر إذن النيابة العامة، وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – دون إخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية وبرفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة، وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية.
 
 
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، والذى شهد أنه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الأول من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بعرض طفل للبيع.

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