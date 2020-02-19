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بالتفاصيل.. كم خدمة مميكنة تستطيع الحصول عليها من وزارة الداخلية؟

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:30 ص
بالتفاصيل.. كم خدمة مميكنة تستطيع الحصول عليها من وزارة الداخلية؟ الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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"الميكنة فى خدمة الشعب"، لم يعد شعاراً يطلق، وإنما بات واقعاً على الأرض، بعدما نجحت وزارة الداخلية فى ميكنة معظم الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

وجاءت أبرز الخدمات المميكنة فى الفترة الأخيرة، ظهور ماكينة الأحوال المدنية الجديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية مثل شهادة الميلاد عبر الماكينة مباشرة، فضلاً عن تقديم الأوراق والمستندات بعدة لغات أبرزها الإنجليزية والفرنسية، وظهور الخدمات المميكنة فى عدة وحدات تراخيص للمرور، أبرزها مجمع تراخيص مرور القاهرة الجديدة، الذى تم تزويده بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة يناير 2020، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.

وقررت الداخلية نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

ويجرى العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.

وتيسيراً على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة، وتجرى إدارة العمل به من خلال 20 شباكًا بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم، حيث يجرى استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق، ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضاً نوافذ لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.

 


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