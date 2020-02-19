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بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:47 م
بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات الجنيه المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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يتحدد سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك، وفقًا للعرض والطلب، حيث واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، لأدنى مستوى فى نحو 3 سنوات، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 15.55 للشراء، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى، وسط توقعات من مؤسسات دولية ومحللين بأن يصل سعر الدولار إلى 15 جنيهًا مع نهاية العام الجارى 2020.
 
ويرصد "اليوم السابع" بالأرقام، رحلة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وأبرز المحطات فى تطور السعر إلى جانب أبرز الأسباب.
 
- أكتوبر 2016 سجل سعر الدولار 8.85 جنيه.
 
- نوفمبر 2016 سجل سعر الدولار 17.14 جنيه.
 
- ديسمبر 2016 سجل سعر الدولار 19.13 جنيه.
 
- نوفمبر 2016 سجل سعر الدولار 17.14 جنيه.
 
- فبراير 2017 سجل سعر الدولار 15.73 جنيه.
 
- يناير 2018 سجل سعر الدولار 17.60 جنيه.
 
- يناير 2019 سجل سعر الدولار 17.87 جنيه.
 
- يوليو 2019 سجل سعر الدولار 16.55 جنيه.
 
- ديسمبر 2019 سجل سعر الدولار 15.99 جنيه.
 
- يناير 2020 سجل سعر الدولار 15.70 جنيه.
 
- فبراير 2020 سجل سعر الدولار 15.55 جنيه.
 
- عندما يزيد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه ينخفض سعر الدولار.
 
- ارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة.
 
- تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية دعم قوة الجنيه.
 
- تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام.
 
- ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام.
 
 
 

طارق عامر

طارق عامر الدولار

البنك المركزى المصرى

تعويم الجنيه

محافظ البنك المركزى

اليوم السابع بلس

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