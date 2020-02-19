اليوم السابع يحذر من صفحات تنتحل اسمه على فيس بوك وتسيء للفنانين

استغلت صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، حيث قامت بنشر صورة منشور اليوم السابع على فيس بوك بعد تحريفه بألفاظ خارجة على لسان الفنانين.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع."