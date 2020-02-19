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الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:00 م
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النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:00 م
النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام الجنيه المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، لأدنى مستوى فى نحو 3 سنوات، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 15.55 للشراء، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى، وسط توقعات من مؤسسات دولية ومحللين بأن يصل السعر إلى 15 جنيهًا للدولار مع نهاية العام الجارى 2020.

ومرت رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه بعدة محطات، أبرزها، فى نوفمبر 2016 سجل سعر الدولار 17.14 جنيه، وديسمبر 2016 سجل سعر الدولار 19.13 جنيه، ونوفمبر 2016 سجل سعر الدولار 17.14 جنيه، وفبراير 2017 سجل سعر الدولار 15.73 جنيه، ويناير 2018 سجل سعر الدولار 17.60 جنيه، ويناير 2019 سجل سعر الدولار 17.87 جنيه، ويوليو 2019 سجل سعر الدولار 16.55 جنيه، وديسمبر 2019 سجل سعر الدولار 15.99 جنيه، وفبراير 2020، سجل سعر الدولار 15.55 جنيه.

وعندما يبحث حائز الدولار عن عائد جيد لمدخراته وفوائض أمواله، فإن خسائر حيازة العملة الأمريكية من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام ليصل متوسط السعر إلى 15 جنيهًا، حيث أن سعر الدولار فى البنوك المصرية يتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، وعندما يزيد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وتعد الشهادات الادخارية التى يصل عائدها إلى 12.25% هى أعلى عائد فى البنوك المصرية، إلى جانب أن انخفاض الفائدة يدفع أصحاب المشروعات إلى التوجه نحو الاقتراض من المؤسسات المصرفية.

وأبرز أسباب ارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، بأكثر من 13 مليار دولار منذ بداية عام 2020، وسط ثقة فى تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية وهو ما دعم قوة الجنيه.

والسبب الآخر، هو تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام، وارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام.

وقال البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو - نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار "مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوى 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار "مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018".


طارق عامر

طارق عامر الدولار

البنك المركزى المصرى

تعويم الجنيه

محافظ البنك المركزى

اليوم السابع بلس

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