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المنتدى العالمى للتعليم العالى ينعقد إبريل المقبل فى نسخته الثانية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:36 م
المنتدى العالمى للتعليم العالى ينعقد إبريل المقبل فى نسخته الثانية.. اعرف التفاصيل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تنظيم الوزارة المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 2 – 4 إبريل 2020، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير، سوف يشارك فى فعاليات المنتدى عدد من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى بالدول العربية والأجنبية، ورؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدولية ذات ترتيب متقدم فى التصنيف العالمى، ورؤساء بعض المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا رؤساء اتحادات الجامعات الدولية والعربية والأوروبية والأفريقية والأورمتوسطية، ورؤساء هيئات الاعتماد وضمان الجودة العالمية، ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية فى جمهورية مصر العربية، ومجلس إدارة الجمعية الملكية للأطباء والجراحين بجلاكسو اسكتلندا، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بهذا المجال في معظم دول العالم.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العال، أن هذا المنتدى يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتأهيلهم لمواكبة التغيرات المستقبلية فى عملية التوظيف، وفى هذا الإطار يناقش المنتدى دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى فى إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية،  فى ظل التغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

 وأوضح الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والمدير التنفيذى للمنتدى، أن المنتدى سوف يناقش فى نسخته الثانية عددًا من المحاور، منها: التوافق والتكيف للقوة العاملة للأجيال القادمة، والثورة الصناعية الرابعة وديناميكية سوق العمل، ومؤشرات عملية التوظيف، وأولويات التوظيف من وجهة نظر رجال الأعمال، ودور الابتكار وريادة الأعمال فى دعم الاقتصاد من خلال الاستمرارية والمرونة فى عملية التوظيف.

ومن المقرر أن تتناول جلسات المنتدى الاستعدادات لإقامة المؤتمر القومى الأول للتعليم الطبى بمشاركة شخصيات عالمية متميزة في هذا المجال، فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح شهادة مزاولة مهنة الطب التى يتم منحها للطلاب شهادة دولية معتمدة فى أى مكان فى العالم، فضلًا عن استعراض إنجازات الجهات المشاركة وأعضاء هيئة التدريس فى تطوير التعليم الطبى فى جلسة علمية مُحكَمة تحكيم دولى، وسوف يمنح المنتدى جوائز للمبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، يتم استثمارها لضمان استمرارية المبادرة والمساعدة فى توسيع نطاق تأثيرها.

ويشهد المنتدى تنظيم معرض كبير على هامش الفعاليات، بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، وكذا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من شركات التكنولوجيا الدولية؛ بهدف عرض كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم الجامعي والبحث العلمي والتحول الرقمي، وذلك في ظل توجه الدولة نحو التحول إلى الحكومة الرقمية.


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