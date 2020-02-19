"المصنوعات الجلدية": المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى ستزيد مبيعات القطاع 40%

أ ش أ

توقع أسامة الطوخى رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن تساهم المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى فى زيادة مبيعات القطاع بنسبة 40 %، وذلك خلال فترة المبادرة التى ستبدأ أول شهر مارس المقبل وتستمر لمدة 6 أشهر.

وقال الطوخى - فى تصريحات خاصة لـ"أ ش أ" - إن المبادرة لها دور إيجابى فى دفع عجلة الإنتاج، وتنشيط حركة البيع والشراء فى السوق المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم عمل نسب خصم تتراوح ما بين 20 % إلى 50 % على كافة المنتجات الجلدية وعرضها بما يتناسب مع إمكانيات المستهلك وذوقه.



كما أشاد بالتنسيق المثمر بين وزارة المالية واتحاد الصناعات والغرف التجارية والجهاز المصرفى لإنجاح هذه المبادرة، موضحا أن الجهاز المصرفى يتيح إمكانية التقسيط لمدة سنة بدون فوائد، مما يشجع المستهلك على الشراء، واصفا المبادرة بالجيدة والتى تعكس ثقة القيادة السياسية بالصناعة الوطنية.



ومن المقرر أن تنطلق المبادرة الرئاسية لتحفيز شراء المنتج المحلى رسميا اعتبارا من أول مارس المقبل، ولمدة 6 أشهر، وتتضمن حصول حاملى البطاقات التموينية على نسبة خصم إضافى تبلغ 10%، بجانب نسب الخصم التى تعلن عنها المصانع والشركات المشاركة فى المبادرة، والتى تتراوح ما بين 20 % إلى 50% وتشمل عددا من القطاعات، أهمها القطاع الهندسى وقطاع الجلود والملابس الجاهزة والحرف اليدوية ومواد البناء.