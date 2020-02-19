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المركزى الروسى: الهاكرز سحبوا مئات آلاف الدولارات من مصرف اقليمى بـ2019

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:34 م
المركزى الروسى: الهاكرز سحبوا مئات آلاف الدولارات من مصرف اقليمى بـ2019 هاكرز
أ ش أ

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كشف مدير قسم التفتيش ومراقبة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى البنك المركزى الروسى ألكسندر دودكا، أن القراصنة الإلكترونيين "الهاكرز" سحبوا عشرات ملايين الروبلات "مئات آلاف الدولارات" من أحد المصارف الإقليمية فى عام 2019، فى البلاد باستخدام الفيروسات.
 
وقال دودكا - فى منتدى (أورال) وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، "فى بداية 2019، تعرض أحد المصارف التجارية الإقليمية لفيروس، وتم إرسال عشرات رسائل الدفع تلقائيا، وسحب الهاكرز، عبر المصرف المركزى الروسى من المصرف (الإقليمي) عشرات ملايين الروبلات، وهذا المصرف يعتبر أحد أقوى وأفضل مصارف تلك المنطقة".
 
يذكر أن عمليات الهاكرز "القراصنة الإلكترونيين" المستهدفة للمصارف الروسية، ما تزال حتى اليوم تمثل تحدياً متزايداً لسوق المال الروسي، ينتج عنه سنوياً خسائر بملايين الدولارات، وتقوم الحكومة بتكثيف طرق محاربة القرصنة الإلكترونية باستخدام أحدث البرامج، ومع ذلك، يعتبر القضاء على هذه الظاهرة المستفحلة أحد أهم أهداف الحكومة الحالية، وبتكليف مباشر من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
 
 

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