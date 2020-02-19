"الغربية تحارب تزويغ الأطباء".. تركيب لوحات إرشادية مضيئة بأسماء الهيئات الطبية المتواجدة بالمستشفيات.. وكيل الصحة: هدفنا تحسين الخدمة ومعاقبة المقصرين.. ومستشفى طنطا العام الجديد يدخل الخدمة خلال 3 سنوات

الغربية – عادل ضرة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على تركيب لوحات ارشادية مضيئة فى مداخل المستشفيات، بتوجيهات من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بأسماء الأطباء المتواجدين فى الاستقبال أو العيادات الخارجية، وتعميم الفكرة على جميع المستشفيات، حتى يتمكن المريض من معرفة الطبيب الذى وقع الكشف الطبى عليه فى العيادة الخارجية أو الاستقبال، أو التواصل للطبيب فى حالة عدم وجوده عن طريق الاستعلامات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللوحات المضيئة، تهدف أيضا لمراقبة تواجد الأطباء فى عملهم، وعدم التزويع من عملهم، والتأكد من تواجدهم بالمستشفى من عدمه.

وأشار إلى تفعيل الفرق الإشرافية من القطاع العلاجى بالمديرية، متمثل فى مدير عام العلاجي ومدير ادارة المستشفيات، ومدير الكلى بالمديرية، ومسئول العنايات والحضانات ومسئول الطوارئ، لمساعدة المرضى، وسرعة توفير أسرة العناية والحضانات تتناسب مع تشخيص الحالة.

وأضاف بأن هناك بعض القصور فى المستشفيات والتى يتم اكتشافها خلال الزيارات وبحث أسبابها والتدخل العاجل لتلافيها، سواء نقص المستلزمات الطبية أو أعطال فى الأجهزة الطبية والعمل على حلها فى الحال، أما إذا كان القصور متمثل فى غياب الأطباء أو التمريض او تقصير فى تقديم الخدمة الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين، سواء بتوقيع الجزاءات او خفض التقييم الشهري للفريق الصحي، أو الإحالة للشئون القانونية، مشيرا إلى أن الجزاء ليس هدفا، ولكن الهدف هو التحسين، ومتابعة هل تم تلافى السلبيات أم لا، وتكثيف المتابعة المستمرة على المستشفيات لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأضاف بأنه تم عمل حصر للخدمات الصحية فى المحافظة فى كافة المجالات، وحظت المستشفيات بأولويه كبيره وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتشديده على الاهتمام بالمنظومة الصحية بالمحافظة والنزول للمستشفيات والعمل على حل المعوقات التي تواجه المنظومه الصحية لتقديم خدمه طبيه تليق بأبناء المحافظة.

وأشار بأنه تم التواصل مع شركات الأدوية وتفعيل عوامل الاسناد لتوفير الادوية وإحضار حصة المديرية كافة المستلزمات المخصصة فى الوزارة وتوزيعها على المستشفيات، وتوزيع الأدوية من المخازن على المستشفيات لتلبيه احتياجاتها، وسرعة صيانة الأجهزة المعطلة، وتوفير الاجهزة المخصصة لكافة المستشفيات من وزارة الصحة وتوزيعها اخرها توزيع 52 ماكينة غسيل كلوى جديده على المستشفيات.

وأكد أن هناك تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني فى المحافظة لتوفيرهم اجهزة طبيه للمستشفيات من حضانات واسره عنايه مركزة واجهزة تنفس صناعي واجهزه سباب، مضيفا أن هناك عدد من السلبيات التي يتم رصدها خلال الجولات على المستشفيات، سواء من نقص التمويل المالي لشراء المستلزمات او إصلاح الأعطال، او عدم التزام العاملين فى مجال الصحة من اطباء وتمريض باداء مهام عملهم ويتم متابعة عدم الانضباط بإحالتهم للشئون القانونية وتوقيع الجزاء عليهم، وخفض التقييم الشهرى.

وعن مستشفى السنطة المركزي أكد وكيل وزارة الصحة أنه رغم أن المبني القديم للمستشفى والأجهزة الطبيه قديمه لكنها تقدم أداء متميز رغم أن المبني الرئيسي تم هدمه لإنشاء مبني اخر، إلا أن الأداء فى المبني القديم يسير على قدم وساق بدون توقف لتقديم الخدمة الصحية للمرضى بقرى مركز السنطة، مشيرا أن الاعتمادات الماليه الخاصة بالإنشاءات الجديدة للمستشفى متوفره ويتقاضى مقاول الإنشاءات المستخلصات بعد انتهاء من الانشاءات.

وعن مستشفى رمد المحلة المتوقف العمل بها منذ عام 2006 فأكد وكيل وزارة الصحة أن الاعمال تسير بصورة سريعة للانتهاء من التشطيبات النهائية وتوريد الاجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتم استلامها من الشركة المنفذة فى يونيو القادم.

وأشار أن الاعمال الإنشائية المنفذة للمبني الجديد بمستشفى حميات طنطا تسابق الزمن للانتهاء من الاعمال الإنشائية بعد توقفه الاعمال الإنشائيه لفتره، وتم تلافي السلبيات وإعاده الأعمال مرة اخرى، أما مستشفى حميات المحله فلم يتم البدء فى إنشاء المبني الجديد نظرا لوجود تعديل فى المخطط الوظيفي للمبني من ارضي و4طوابق إلى ارضي وطابق واحد وتم الانتهاء منه على ان يتم الطرح فى الخطة الاستثماريه القادمة.

وأشار أن مستشفى صدر ورمد المحلة ومحلة مرحوم تحظي بأولويه كبيره لدى محافظ الغربية لما تشهده المستشفى من اعمال انشائية مكثفه، ويتبقى فيها نسبة بسيطة لسرعة الانتهاء منها قبل 30 يونيو، لادخالها الخدمة.

وأوضح أن اعمال الإنشاءات لمستشفى طنطا العام الجديدة بلغت حتى الأن 30%، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 600 مليون جنيه، ويتوقع الانتهاء منها وتشغيلها خلال 3سنوات.

وتابع بأن مستشفى بشبيش المركزى فقد تم اعتماد 50 مليون جنيه لها وتم التجديد طبقا لخطاب وزارة الصحة بإدراجها فى خطة 2020/ 2021، لاسناد المستشفى لإحدى الشركات.

واستطرد وكيل وزارة الصحة بالغربية استعدت لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100مليون صحه للكشف عن التقزم والسمنة والانيميا بين طلبة المدارس بالتنسيق مع التأمين الصحه والتربية والتعليم فى مارس 2020 للكشف عن المرض بين 700ألف تلميذ.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعدادات فى جميع المستشفيات العامة والمركزية للكشف المبكر والترصد لأى حالات مصابه أو يشتبه فى إصابتها بمرض انفلوانزا الطيور، فضلا عن تشديد الإجراءات الصحية، للتعامل مع أي حالة قد يشتبه فى إصابتها بمرض الكورونا، ونشر تعريف بالمرض فى المستشفيات والمستشفيات الخاصه والوحدات الصحية، للتعامل والاكتشاف لأى حالة مشتبه فيها، مؤكدا أنه لم يتم رصد أو اكتشاف أى حالة حتى الآن.

وأكد" حميده" أن المحافظة بدأت فى تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لتطعيم 720816 طفل ويشارك بالحملة 1441 فردا، ويتكون كل فريق مكون من فردين وكل 4 فرق لهم مشرف لصيق لتوفير إحتياجاتهم والإشراف عليهم و 360 مشرف إدارة و40 مشرف مديرية، بالإضافة إلى ٢٨١ موقع تطعيم ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة والرعايات الصحية، كما أن باقى الفرق متحركة من منزل لمنزل فى الريف ومن عمارة لعمارة فى الحضر، مشيرا أن الحملة حققت نسبة إنجاز 56% من المستهدف بالمحافظة.