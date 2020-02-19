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الصين: عدد وفيات فيروس كورونا فى إقليم هوبى يصل لـ 1921 شخصا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:06 ص
الصين: عدد وفيات فيروس كورونا فى إقليم هوبى يصل لـ 1921 شخصا محاولة التصدى لفيروس كورونا فى الصين
رويترز

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قالت اللجنة الصحية بإقليم هوبى بالصين، على موقعها الإلكترونى إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بالإقليم ارتفع إلى 1921 حتى نهاية أمس، الثلاثاء بعد وفاة 132 آخرين.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و 682 حالة.

وكانت قناة العربية، أفادت أن الصين سجلت أقل عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض بعدد من مدنها، منذ شهر يناير الماضي.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فيروس كورونا يقتل 15% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والسلالة التى لم يسبق لها مثيل هى أشد شراسة وأكثر عدوى 20 مرة أكثر من السارس، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق على فيروس كورونا.

وأظهرت النتائج، أن فيروس كورونا قد شكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سنا، كما أنه خطير بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب تم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة، ما يصل إلى 99 % منهم في الصين.

كشف العلماء أن فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم يقتل ما يصل إلى 15% من المرضى الذين تجاوزوا سن الثمانين، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق لسلالة الفيروس التي لم يسبق لها مثيل، مستخدمين بيانات من 72 ألف حالة، أظهرت النتائج أن فيروس كورونا يشكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سناً وذوي الحالات المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، كما وجد باحثو المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن 80.9% من الإصابات خفيفة، وأقل من 5% شديدة، كما زعمت مجموعة منفصلة من علماء الفيروسات الذين يدرسون فيروس كورونا أنها أكثر عدوى بنسبة 20 مرة من شقيقتها القاتلة سارس.


اقليم هوبى

الصين

فيروس كورونا

كورونا

وفيات كورونا

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