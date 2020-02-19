السيسى ولوكاشينكو يشهدان مراسم توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين ، ركزت مذكرة تفاهم الاولى على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسى بين البلدين ، ووقعها وزير الخارجية سامح شكرى ، ونظيره البيلاروسى.
كما وقع الجانبان البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالمى وما بعد الجامعى ، ومذكرة تفاهم مشتركة ثانية بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى البيلاروسى ، ووقعها عن الجانب المصرى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ونظيره البيلاروسى.
ووقعت مصر وبيلاروسيا ايضا اتفاقية للتعاون والدعم المتبادل فى مجال الجمارك
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