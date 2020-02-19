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السيسى ولوكاشينكو يشهدان مراسم توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:32 م
السيسى ولوكاشينكو يشهدان مراسم توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين ، ركزت مذكرة تفاهم الاولى على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسى بين البلدين ، ووقعها وزير الخارجية سامح شكرى ، ونظيره البيلاروسى.
 
كما وقع الجانبان البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالمى وما بعد الجامعى ، ومذكرة تفاهم مشتركة ثانية بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى البيلاروسى ، ووقعها عن الجانب المصرى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ونظيره البيلاروسى.
 
ووقعت مصر وبيلاروسيا ايضا اتفاقية للتعاون والدعم المتبادل فى مجال الجمارك
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسى

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