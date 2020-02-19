السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدار السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدى على مواطن بدار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم "م.ص"، تهمة ضرب المجنى عليه "م.ف" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أشهر فى وجهه سلاح أبيض "سنجة"، وتعدى عليه بها، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بنسبة 30 % وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".