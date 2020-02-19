الرئيس البيلاروسى يهنئ السيسي على رئاسته الناجحة للاتحاد الأفريقى 2019

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقب ذلك أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال المباحثات عن الترحيب بالرئيس البيلاروسى فى مصر، مجددًا الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى لاقاها خلال زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك فى يونيو 2019، والتى دشنت مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وعكست كذلك ما يجمع الشعبين المصرى والبيلاروسى من علاقات صداقة متميزة، ومؤكدًا الحرص على دفع التعاون بين الجانبين فى شتى المجالات لترتقى إلى مستوى تلك العلاقات، فضلًا عن تعويل مصر على بيلاروس فى إطار تعميق العلاقات المصرية مع الاتحاد الاقتصادى الأورو-آسيوي.

من جانبه أكد الرئيس البيلاروسى سعادته بزيارة مصر مجددًا، موجهًا الشكر للشعب المصرى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، ومعربًا عن على حرص بلاده المتبادل على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، خاصةً فى ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية لأمن واستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات بين الجانبين شهدت استعراضًا لسبل تعزيز التعاون الثنائى، حيث أكد الرئيسان الحرص على استمرار الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، بما يعزز فرص التنسيق المشترك وتبادل الرؤى حول الملفات الثنائية والإقليمية والدولية محل الاهتمام، لا سيما من خلال اللجنة رفيعة المستوى المزمع إنشاؤها للتعاون الثنائى والحوار السياسى بين مصر وبيلاروس، والتى من شأنها أن تحافظ على زخم التعاون الثنائي.

كما رحب الرئيسان بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى البيلاروسى على هامش الزيارة، خاصةً فى ظل الدور الذى سيقوم به هذا المجلس فى تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبيلاروس، لا سيما على صعيد دعم الإنتاج المشترك وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذا التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لدى الجانبين، بما فيها المناطق الصناعية الجديدة فى مصر، خاصةً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتيحه من إمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق خارجية تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة فى العالم العربى والقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت كذلك عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيسان أهمية التواصل والتنسيق المستمر بشأن مختلف تلك القضايا، كما استعرض السيد الرئيس وجهة النظر المصرية حيال أهم الأزمات الإقليمية، والتى تستند إلى الحفاظ على استقرار ووحدة أراضى دول المنطقة، وأولوية التسوية السياسية السلمية لتلك المشاكل.

وأشاد الرئيس البيلاروسى فى هذا الصدد بالدور الإيجابى الذى تقوم به مصر فى إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة فى محيطها الإقليمى، كما ثمن الجهود المصرية فى مجالى الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدًا الحرص على تكثيف التعاون مع مصر فى هذا الإطار، ومهنئًا الرئيس على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقى خلال العام الماضى، والتى عكست حضور مصر البارز على الساحة الدولية، وأكدت مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي.

وشهد الرئيسان فى ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية فى البلدين لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتعاون الثنائى والحوار السياسى، وكذا التعاون بين البنك المركزى المصرى والبنك الوطنى البيلاروسى، إلى جانب الدعم المتبادل فى موضوعات الجمارك، فضلًا عن التعاون فى مجال التعليم العالى والتعليم ما بعد الجامعى، وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفى المشترك بين الجانبين.